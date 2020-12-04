Cumartesi ve pazar market marketler açık mı? A101, BİM, Şok yarın açık mı? Sokağa çıkma yasağında market, bakkal, kasap ve kuruyemişçilerin çalışma saatleri…

Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Koronavirüs vakalarının ardından hafta sonu komple sokağa çıkma yasağı ilan edilince, vatandaşların aramaları da arttı. Sokağa çıkma yasağında markerler açık mı, sorusu ise en çok merak edilenler başını çekiyor. BİM, A101, Şok'un çalışma saatleri sorgulanıyor. Arama motorlarına ve İçişleri Bakanlığı sayfasına yönelenler Cumartesi Pazar marketler açık mı, sorusuna yanıt arıyor. İşte sokağa çıkma yasağında market, bakkal, kasap ve kuruyemişçilerin çalışma saatleri…

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak ve Pazartesi saat 05:00’e kadar sürecek. Yasak öncesi alışveriş yapmalarına gerek olup olmadığını merak edenler vatandaşlar, marketlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Cumartesi Pazar marketler açık mı?" sorusuna arama motorları üzerinden yanıt aranıyor. Marketlerin çalışma saatleri…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak ve belirlenen saatler aralığında hizmet verebilecek.

Bu kapsamda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması cuma saat 21.00'de başlayacak ve cumartesi ve pazar günlerini de kapsayarak pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek.