Cumartesi Pazarlar açık mı? Pazar yerleri hafta sonu kurulacak mı, kaça kadar açık olacak?

Pazar yerlerinin akıbeti kademeli normalleşme adımlarının atılmasıyla merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede Pazar yerlerinin durumu da netleşti. Peki, pazarlar kurulacak mı? Cumartesi günü Pazar yerleri açık mı?

Cumartesi Pazar yerleri açık mı, pazarlar açık olacak mı? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle pazar yerlerinin durumu netleşti. Alışverişini pazarlardan yapmak isteyen vatandaşlar “pazarlar kurulacak mı?” sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…

Cumartesi Pazar yerleri açık mı?

Pazar yerleri Cumartesi de dahil olmak üzere haftanın altı günü 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet go¨sterebilecek. Genelgeye göre pazar yerleri Cumartesi günleri de kurulabilecek ancak Pazar günleri sokağa çıkma yasağı nedeniyle kurulmasına müsade edilmeyecek.

Pazarlar kuruluyor mu?

Sagˆlık Bakanlıgˆı Salgın Yo¨netimi ve C¸alıs¸ma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazaryerleri (Pazar gu¨nleri haric¸) 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet go¨sterebileceklerdir.

Pazar yerleri için alınması gereken önlemler

– Barındırdıkları risk açısından pazar yerlerinde kurallara uyum çok sıkı denetlenmelidir.

– Pazar yerlerinin tüm giriş ve çıkışları kontrol altına alınmalıdır.

– Pazar yerlerinin girişlerinde ve pazar içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliğiyle ilgili afişler asılmalıdır.

– Pazar yerlerine girişte maske zorunlu olmalıdır. Pazar yerinde kesinlikle maskesiz çalışan esnaf veya müşteri bulunmamalıdır. Maskelerin doğru şekilde kullanılması (çene ve burunu kapatacak şekilde) sağlanmalıdır.

– Pazar yerleri/alanında, sergi, tezgâh ve/veya tahtalar araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirilmelidir.

– Pazar yerlerindeki satıcılar ve müşteriler dâhil kişi sayısı her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde veya tezgah sayısının iki katı kadar müşteriyle sınırlandırılmalıdır. Hesaplama yapılarak pazar yerinin kapasitesi girişlere asılarak ilan edilmelidir.

– Pazar yerine giren müşteri sayısı belirlenerek (görevlinin sayması veya turnike benzeri sistemler konulması) müşteri kapasitesine ulaşıldığında yeni müşteriler alınmamalı, sosyal mesafe (en az 1 metre) kurallarına göre bekletilmelidir.

– Pazar yerlerinin tüm girişlerinde ve her tezgâhta el antiseptiği (kolonya vb.) bulundurulmalıdır.

– Tezgâh olmadan yerde satış yapılmamalıdır.

– Tezgâhtarlar sık sık ellerini antiseptik ile temizlemelidir.

– Tezgâh aralarındaki geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmamalıdır.

– Pazar tezgahlarının önünde zemine sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak işaretler konulmalıdır.

– Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin 68 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyenkoşullarına dikkat edilerek satışının yapılması sağlanmalıdır. Müşteri tarafından ürün seçimine izin verilmemelidir.

– Kapalı pazar yerlerinin havalandırılması sağlanmalıdır.

– Pazar yerlerinde çöpler açıkta bırakılmamalı, kapalı poşetlerle uygun şekilde toplanmalıdır.

– Satışlar sona erdikten sonra pazar alanının temizliği toplu yaşam alanlarında yer temizliğinde kullanılan esaslar çevresinde su ve deterjanla yapılmalıdır.