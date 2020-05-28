Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu (30 – 31 Mayıs) olacak mı?

Arefe günü ve Ramazan Bayramı’nda ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından gözler hafta sonu yeniden sokağa çıkma yasağının ilan edip edilmeyeceğinde. Sokağa çıkma yasağı bu hafta var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? soruları merak ediliyor. Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin devam etmesi ve günlük vaka sayısının 500’e düşmesi durumunda kısıtlamalarda esneklik yaşanacağı belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, ‘’Hasta ve ölüm sayımız giderek azalıyor. Tünelin ucunda ışık göründü. Ramazan ayının bitiminde çifte bayram yapmayı umut ediyoruz.’’ Açıklaması yapmıştı. Peki, Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? 30 31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Gözler Kabine toplantısında…

30 31 MAYIS’TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLECEK Mİ?

65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının haziran ayının ortasında son bulması planlanırken, 23-26 Mayıs’ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından yeni kararı, kabine toplantısının ardından kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Detaylar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Normalleşme sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Alınacak yeni kararlar masada olacak.

Kabine toplantısında konuşulacak gündem konuları şu şekilde olacak;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiye kararlarını paylaşacak. İllerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması değerlendirilecek. Bazı illerdeki kısıtlamanın kaldırılması, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise kısıtlamanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.



Edinilen bilgiye göre hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da toplantıda değerlendirilecek. Kısıtlama uygulamalarının bazı illerde belli bir süre devam edebileceği ancak nihai kararın son veriler ışığında verileceği öğrenildi.65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındaki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında esnemeye gidilmişti. Kısıtlamanın tamamen kalkması henüz öngörülmüyor. Kabine toplantısında bazı toplu alanlara girmelerinin sınırlandırılarak kısıtlamanın tamamen kaldırılmasının değerlendireceği belirtiliyor.

Nikah salonlarının azami yüzde 25 kapasitesinin aşılmaması, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenleme yapma şartıyla faaliyete geçmesi bekleniyor.

Yine kabine toplantısında çay bahçesi, açık eğlence yerlerinin ve ören yerleri ile müzelerin açılmasının da değerlendirileceği ifade ediliyor. Alınan kararlar toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.