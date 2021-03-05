Cumartesi-pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağının olduğu iller!

Koronavirüsle mücadelenin 'Kontrollü Normalleşme' döneminin ilk hafta sonu yasağı başlıyor. Yeni kurallar belli oldu. Açıklanan normalleşme takvimine göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkıyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak. Peki, Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi-pazar sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Pazar günü sokağa çıkma yasağının olduğu iller ve sokağa çıkma yasağı kalkan iller!

Koronavirüsle mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Kabine toplantısında açıklanan ve İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile çerçevesi çizilen kontrollü normalleşme dönemi hafta sonu yasakları ile devam ediyor. 'Yerinde karar' dönemi olarak adlandırılan kontrollü normalleşmenin ilk hafta sonu uygulamasında risk durumlarına göre bazı illerde yasak tamamen kaldırılırken, riskli olan illerde de yasaklar devam edecek. Milyonlar yaşadıkları illerde 6-7 Mart Cumartesi ve Pazar günü, sokağa çıkma yasağının olup olmadığını sorguluyor. Peki, Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi-pazar sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Pazar günü sokağa çıkma yasağının olduğu iller ve sokağa çıkma yasağı kalkan iller!

Türkiye koronavirüsle mücadelesinde yeni bir safhaya geçti. Yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalara ilişkin yeni kararlar Mart ayının ilk günlerinde detayları ile paylaşılmıştı. Hafta sonu geldi çattı. Şimdi ise, kontrollü normalleşmenin ilk hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanacak. Vaka sayıları ve risk haritasına göre, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek. İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesine göre, yeni kararlar hayata geçirilirken, sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller ise düşük, orta, yüksek riskli şehirler haritasına göre belli oldu.

HAFTA SONU HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, hafta sonu yasakları ile ilgili şunlar kaydedildi:

"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

HANGİ ŞEHİRLERDE NE YASAK NE SERBEST?

MAVİ İLLER (Düşük risk)

- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hem cumartesi hem pazar kaldırıldı. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

- Okul öncesi, ilkokullar, ortaokul ve liseler açık.

- Yeme-içme yerleri, kafe ve çay bahçesi gibi işyerleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. Bu işletmelerde HES kodu zorunlu.

- Halı saha, yüzme havuzu tesisleri 09.00-19.00 saatleri arasında açık.

- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

- Nikah ve düğünler kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

SARI İLLER (Orta risk)

- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hem cumartesi hem pazar kaldırıldı. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

- Okul öncesi, ilkokul ortaokul ve liseler açık.

- Yeme-içme yerleri, kafe ve çay bahçesi gibi işyerleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. Bu işletmelerde HES kodu zorunlu.

- Halı saha, yüzme havuzu tesisleri 09.00-19.00 saatleri arasında açık.

- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

- Nikah ve düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

TURUNCU İLLER (Yüksek risk)

- Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

- Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar açık.

- Ortaokul ve liseler kapalı, ancak liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek.

- Yeme-içme yerleri, kafe ve çay bahçesi gibi işyerleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. HES kodu zorunlu.

- Halı saha, yüzme havuzu tesisleri kapalı.

- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi.

- Nikah ve düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

KIRMIZI İLLER (Çok yüksek risk)

- Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

- Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar açık.

- Ortaokul ve liseler kapalı, ancak liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek.

- Yeme-içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri kapalı.

- Halı saha, yüzme havuzu tesisleri kapalı.

- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi.

- Nikah ve düğünler, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

İSTANBUL'DA 6 MART CUMARTESİ YASAK VAR MI?

Türkiye risk haritasına göre turuncu renk (yüksek risk) olan İstanbul 'da yarın sokağa çıkma yasağı olmayacak. Pazar günü ise gün boyu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI VATANDAŞLARIN SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 12 SORUYA 12 CEVAP

Lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme-içme yerlerine girişte HES kodu zorunlu mudur?

Genelge ile restoran açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde %50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması öngörülen lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme-içme yerlerine girişte tüm müşterilerin HES kodu sorgulamasının yapılması zorunludur.

İşletmeciler tarafından HES kodu sorgulaması yapılıp yapılmadığı ve HES kodu olmaksızın/kontrol edilmeksizin müşteri kabulü yapılıp yapılmadığı hususlarına yapılacak denetimlerde özellikle dikkat edilecek ve aykırı davranışların tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Dernek lokalleri genelgeye tabi midir?

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki dernek lokalleri de genelge ile kıraathane ve çay bahçeleri için öngörülen şartları sağlamak koşuluyla akşam 19.00'a kadar açık olabilecektir. Sadece dernek üyelerine %50 kapasite şartına uygun şekilde hizmet verebilecek olan dernek lokallerinde oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade edilmeyecektir.

Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde dernek lokalleri kapalı kalmaya devam edecektir.

Kahvehaneler ve kıraathanelerde oyun oynanabilecek midir?

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki kahvehaneler, kıraathaneler, çay ve kır bahçeleri ile dernek lokallerinde salgınla mücadele tedbirleri çerçevesinde oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade edilmeyecektir.

Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde kahvehane, kıraathane gibi oyun oynanan iş yerleri, kapalı kalmaya devam edecektir.

Bar, pavyon, gazino, taverna ve nargile salonu/kafe gibi iş yerleri genelge kapsamında mıdır?

Bar, pavyon, gazino, taverna ve nargile salonu/kafe gibi iş yerleri 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı genelge kapsamında olmayıp bu iş yerlerinin önceki genelgelerimiz çerçevesinde tüm illerde kapalı tutulmasına devam edilecektir.

İnternet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lunapark gibi iş yerleri genelgeye tabi midir?

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lunapark gibi oyun ve eğlence yerleri genelgede belirtilen %50 kapasite sınırı ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışabileceklerdir.

Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde bu iş yerleri kapalı kalmaya devam edecektir.

Tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde çalışabilecek midir?

Tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde kendileri için belirlenen usul ve esaslar ile açılış ve kapanış saatlerine uymak koşulu ile faaliyet gösterebilecek olup, tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kapalı kalmaya devam edecektir.

Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek olan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımızın ve gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?

Çıkış, varış ve güzergah illerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki iller

bulunması halinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız/gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri halihazırdaki uygulamadaki gibi izne tabi olup 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizle belirlenen esaslar çerçevesinde seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edilecektir.

Çıkış, varış ve güzergah illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki illerin bulunması halinde ise bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatleri için izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir risk grubu ayrımı yapılmaksızın ve izne tabi olmaksızın şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek olan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilecekler mi?

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerimizdeki 65 yaş ve üzeri

vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabileceklerdir.

Çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız için şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanımına dair kısıtlamaya devam edilecektir.

Cenazeler ve taziyeler konusunda uygulama ne şekilde olacaktır?

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kurallara uyulmak kaydıyla cenazelere katılacak kişi sayısına ilişkin herhangi bir kısıtlama uygulanmayacaktır.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerimizde ise halen uygulanmakta olduğu gibi cenazelere katılım 30 kişi ile sınırlandırılacaktır.

Tüm risk gruplarında taziye evlerinin kapalı tutulmasına devam edilecek ve evlerde veya başka yerlerde toplu taziye uygulamasına izin verilmeyecektir.

Hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler son genelgeye tabi midir?

Hamam, sauna ve masaj salonu gibi iş yerleri düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite sınırı uygulanmak şartıyla faaliyet gösterebileceklerdir.

Çok yüksek risk grubunda bulunan illerimizde ise hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelgemiz doğrultusunda yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edeceklerdir.

Kamu kurumlarındaki kapalı çay ocağı/kantinleri faaliyet gösterebilirler mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çay ocağı ve kantinler, Sağlık Bakanlığı Salgın

Yönetimi ve Çalışma Rehberinde bu iş yerleri için yer alan esaslara uyulmak kaydıyla faaliyet gösterebileceklerdir.

Restoranlarda canlı müzik yayını yapılabilir mi?

21/12/2020 tarih ve 21153 sayılı genelge, 02/06/2020 tarih ve 8591 sayılı genelge ile 30/05/2020 tarih ve 8556 sayılı genelgede açıkça belirtildiği üzere dans, oyun vb. amaçlı olanlar başta olmak üzere canlı müzik konusunda kısıtlama getirilmiş olup, restoranlarda canlı müzik etkinliğine izin verilmeyecektir.