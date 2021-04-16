Cumartesi pazar marketler açık mı? Hafta sonu, cumartesi pazar marketler kaça kadar açık?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağına saatler kala pek çok kişi kısıtlamanın detaylarını araştırıyor. 2 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında marketlerin açık olup olmadığı vatandaş tarafından merak ediliyor. 17 Nisan Cumartesi ve 18 Nisan Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağında marketlerin açık olup olmadığı, kaçta açılıp, kaçta kapandığı soruları araştırılıyor. Peki, Cumartesi pazar marketler açık mı? Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Cumartesi pazar marketler kaça kadar açık? 17-18 Nisan marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Cumartesi yasak ne zaman başlıyor? İşte merak edilen soruların cevapları...

Son günlerde artan vaka artışları göz önünde alınarak getirilen hafta sonu yasakları vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. 17-18 Nisan günü yani cumartesi pazar uygulanacak hafta sonu yasağında marketlerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat 19.00'da başlayacak. Peki, Cumartesi pazar marketler açık mı? Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Cumartesi pazar marketler kaça kadar açık? 17-18 Nisan marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Cumartesi yasak ne zaman başlıyor? İşte merak edilen soruların cevapları...

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu.

CUMARTESİ PAZAR MARKETLER AÇIK MI?

Hafta sonları cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği vurgulanan genelgede, "65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek." ifadeleri kullanıldı.

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonları ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKABİLECEK Mİ?

"65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.