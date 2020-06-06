Cumartesi kargolar kaça kadara çalışıyor? Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras, UPS kargo şirketleri hafta sonu açık mı?

Cumartesi kargolar çalışıyor mu? Hafta sonu kargo şirketleri açık mı? Kargo firmalarının çalışma saatleri ne? Vatandaşların sık araştırdığı konuların başında yer alıyor. İnternet alışverişinin önemli unsurlarından biri olan kargolar paket alıp yollamak isteyenler tarafından araştırılıyor? Peki, Cumartesi kargolar kaça kadar açık? Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras, UPS kargo şirketleri hafta sonu açık mı?

Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras, UPS kargo şirketleri hafta sonu açık mı? Cumartesi kargolar çalışıyor mu, kaça kadar açık? Soruları vatandaşlara tarafından merak ediliyor. İşte kargo şirketlerinin çalışma saatleri…

CUMARTESİ KARGOLAR KAÇA KADAR?

PTT kargo kaçta açılır?

PTT şubeleri sabah 8.30’dan 12.30’a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan 17.30’a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

Yurtiçi kargo kaça kadar çalışıyor?

Yurtiçi Kargo hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet verimiyor.

MNG kargo kaça kadar açık?

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası hizmet veriyor. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında hizmet veren MNG, Pazar günü kapalıdır.

SÜRAT kargo çalışma saatleri

Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

Sürat Kargo pazar günleri tüm Türkiye’de kapalı. Cumartesi günleri ise bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik gösteriyor. Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00, Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri 09:00 – 14:30.

Aras kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Aras Kargo hafta içi her gün sabah 08.30’da çalışmaya başlıyor ve 18.00’a kadar çalışmasını sürdürür. Hafta sonu ise cumartesi günleri 08.30’dan 13.00’a kadar hizmet veriyor, Pazar günleri hizmet vermiyor.

UPS kargo hafta sonu açık mı?

UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor. Cumartesi günleri 09.00’dan 15.00’e kadar çalışan kargo, Pazar günleri ise hizmet vermiyor.