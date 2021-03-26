Cumartesi kandil mi, cumartesi ne kandili 2021? Berat Kandili ne zaman, bu cumartesi (27 Mart Cumartesi) kandil mi?

Bu cumartesi kandil mi, cumartesi kandil mi 2021? Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesi olarak idrak edilir. İslam alemi için kutsal kabul edilen gecelerden ve günlerden biri olan Berat Kandili gününün ne zaman olacağına yönelik araştırmalar hızlandı. Temizlenme ve günahlardan arınma olarak kabul edilen Berat Kandili günü merak ediliyor. Berat Kandili ne zaman, cumartesi ne kandili 2021?

Berat Kandili İslam dininde kutsal gecelerden biri olarak kabul edilir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan geceye Berat gecesi Allah'ın af, marifet ve rahmetiyle bezeli kutlu bir gece olarak bilinir. Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili’nin ne zaman idrak edileceği sorgulanıyor. Peki, cumartesi ne kandili 2021, 27 Mart Cumartesi kandil mi?

CUMARTESİ NE KANDİLİ? (BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2021)

Şaban ayının 15. gecesi idrak edilen Berat Kandili, miladi takvime göre bu sene 27 Mart gününe denk geliyor. Berat Kandili cumartesi günü idrak edilecek. Ramazan ayı ise 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak.