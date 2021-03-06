Cumartesi akşamı sokağa çıkma yasağı var mı? 13 hafta sonra kısıtlamasız ilk cumartesi!

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye aylardır kısıtlamalar, tedbirler doğrultusunda ve hafta sonu yasakları nedeniyle sokağa çıkamıyordu. Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte 3,5 ay sonra kısıtlamasız ilk cumartesi günü yaşanıyor. Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde kontrollü normalleşmenin kuralları ve sokağa çıkma yasağı saatleri merak ediliyor. Milyonlar cumartesi günü sokağa çıkma saatlerini ve akşam sokağa çıkma yasağının olup olmadığını merak ediyor. Peki, Cumartesi akşamı sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İşte sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili tüm detaylar...

Mart ayı ile birlikte koronavirüsle mücadelede yeni bir dönem başladı. Kontrollü normalleşme adı verilen yerinde karar sürecinin tüm kuralları ve çerçevesi de belli oldu. Vaka sayıları ve risk durumlarına 81 il kategorilere ayrıldı ve tedbirler ve yasaklarda buna göre şekillendirildi. Kontrollü normalleşmenin ilk hafta sonu uygulamasında 13 haftadır sokağa çıkamayan milyonlar yasakların kapsamını ve kısıtlamaların saatlerini merak ediyor. Peki, Cumartesi akşamı sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İşte sokağa çıkma yasağının başlayacağı saat...

Koronavirüs salgını ile mücadelede yeni dönem! Türkiye'de 13 haftanın ardından ilk kısıtlamasız hafta sonu başladı. 'Yerinde karar' döneminin başlamasının ardından risk durumlarına göre, bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırılırken; bazı illerde ise yalnızca pazar günü devam edeceği kararlaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre, hafta içinde uygulanan kısıtlama bir süre daha devam edecek.

Cumartesi günü kısıtlama olmayacak.

CUMARTESİ AKŞAMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan ilerde ise sokağa çıkma yasağı cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER!

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, şunlar kaydedildi:

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

MAVİ İLLER (Düşük risk)

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hem cumartesi hem pazar kaldırıldı. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

Yeme-içme yerleri, kafe ve çay bahçesi gibi işyerleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. Bu işletmelerde HES kodu zorunlu.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

SARI İLLER (Orta risk)

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hem cumartesi hem pazar kaldırıldı. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

Yeme-içme yerleri, kafe ve çay bahçesi gibi işyerleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. Bu işletmelerde HES kodu zorunlu.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

TURUNCU İLLER (Yüksek risk)

Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

Yeme-içme yerleri, kafe ve çay bahçesi gibi işyerleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. HES kodu zorunlu.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi.

KIRMIZI İLLER (Çok yüksek risk)

Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

Yeme-içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri kapalı.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi.