Cumanın galibi Arka Sokaklar

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu fenomen dizisi olan “Arka Sokaklar” 599’uncu bölümü ile ekrana geldi.

Kanal D’nin, her Cuma akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu fenomen dizi si olan “Arka Sokaklar” 599’uncu bölümü ile ekrana geldi.

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı dizi günün en çok izlenen yapımı oldu.

Arka Sokaklar’ın ekrana gelen 599’uncu bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre Total kategoride 6,02 reyting yüzde 16,59 izlenme payı alarak reytingde zirvede yer aldı.