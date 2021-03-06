Cumanın galibi Arka Sokaklar

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı dizi günün en çok izlenen yapımı oldu.Arka Sokaklar’ın ekrana gelen 580’inci bölümü tüm kişilerde 8.44 reyting 18.06 izlenme payı alarak reytingde zirvede yer aldı.

Öte yandan Arka Sokaklar 581. Bölüm Fragmanı yayında!

Medar, ekibimizle girdiği çatışmada yanlışlıkla sevdiği kızı öldürmüştür. Bu yüzden ekibe karşı olan nefret duyguları had safhaya ulaşır. Bunun acısını çıkarmaya yemin eden Medar, ekibe kuracağı kötü planı yapar. Bu sırada Rıza Baba, istemeye istemeye Mesut'u bu işin başına koyar. Medar'ın peşine düşecek olan Mesut'un kendini kaybetmesinden korkmaktadır. Engin Müdür, Rıza Babaya bu konuda güvence verir. Yıllarca sınırda teröristlerin izini bulmakta başarı gösteren Mesut'un, Medar'ı bulmakta da aynı başarıyı göstereceğinden emindir. Medar da boş durmaz. Hain planını devreye sokar. Kontrol noktasındaki polisleri peşine takarak pusu kurduğu araziye gelir. Ekip, Medar'ın izini bulduğunu düşünerek pusu kurulan alana gelir. Büyük bir çatışma başlar.