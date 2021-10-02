Cumanın galibi 'Arka Sokaklar'

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar, günün en çok izlenen yapımı oldu.
Arka Sokaklar’ın ekrana gelen 597’inci bölümü; Total kategorisinde 6,13 reyting ve 17,46 izlenme payı alarak, reyting yarışında zirvede yer aldı.
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar’ın yer aldığı Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile cuma akşamları Kanal D’de.