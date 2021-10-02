02 Ekim 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.401 -0.35 EURO 10,3190 0.11
USD 8,8540 -0.38 ALTIN 501,020 -0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumanın galibi 'Arka Sokaklar'

02 Ekim 2021 Cumartesi - 12:00 | Son Güncelleme : 02 10 2021 - 12:00

Arka Sokaklar’ın ekrana gelen 597’inci bölümü reyting yarışında zirvede yer aldı.


Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar, günün en çok izlenen yapımı oldu.
 
Arka Sokaklar’ın ekrana gelen 597’inci bölümü; Total kategorisinde 6,13 reyting ve 17,46 izlenme payı alarak, reyting yarışında zirvede yer aldı.
 
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar’ın yer aldığı Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile cuma akşamları Kanal D’de.
 

ETİKETLER

Arka Sokaklar Arka Sokaklar 597. bölüm reyting
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.