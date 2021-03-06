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Cumanın galibi Arka Sokaklar!

06 Mart 2021 Cumartesi - 17:44 | Son Güncelleme : 06 03 2021 - 17:44

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan “Arka Sokaklar” cuma akşamı yeni bölümü ile ekrana geldi.


Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı dizi günün en çok izlenen yapımı oldu.
Arka Sokaklar’ın ekrana gelen 580’inci bölümü tüm kişilerde 8.44 reyting 18.06 izlenme payı alarak reytingde zirvede yer aldı.
 
Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’in olduğu dizi Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile Cuma akşamları Kanal D’de...
 

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Arka Sokaklar cuma yeni bölüm
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