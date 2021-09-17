Cuma selası ne zaman okunur? Cuma selası ezandan kaç dakika önce, saat kaçta okunur?

Cuma namazını idrak edeceklerin merak ettiği konulardan biri de Cuma selasının saat kaçta okunacağı oldu. Müslümanlara ibadetlerini hatırlatmak, onları namaza namaza çağırmak için okunan Cuma selası ne zaman okunur, ezan kaç dakika önce başlar?

Cuma selası Cuma günü ibadetlerini yerine getirmek isteyenler tarafından merakla araştırılıyor. Ezandan önce ya da kılınacak cenaze namazını önceden haber vermek için okunan sela Cuma günü saat kaçta okunur, Cuma selası ezandan kaç dakika önce başlar?

CUMA SELASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OKUNUR?

Sela, cenaze ilanından önce, cuma namazından önce okunur. Cuma selası ise cuma namazına 45 dk veya bir saat kala okunur. Cuma selasının belli bir saati olmadığından Cuma namazı için ezan saatlerini baz almak daha doğrudur.

SELÂ OKUNUŞU

"Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Rasulallah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Nûre Arşillah!

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Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin!

Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin!"

SELA MEALİ:

"Ey Allah'ın Resûlu, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah'ın Habibi, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah'ın Arşının Nuru, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah'ın Mahlukatının Hayırlısı, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Öncekilerin ve Sonrakilerin Efendisi, salat-u selam senin üzerine olsun!

Hamd Alemlerin Rabbi Olan Allah İçindir!"