Cuma okullar tatil mi? 29 Ekim Cuma günü okul var mı, 29 Ekim okullar tatil mi?

29 Ekim okullar tatil mi? Cumhuriyet Bayramı’nın kuruluşunun 98. yılı etkinlikler kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm yurtta yaşanırken öğrenciler ise 29 Ekim Cuma günün tatil olup olmadığını sorguluyor. Peki, Cuma okullar tatil mi? 29 Ekim Cuma günü okul var mı?

29 Ekim Cuma günü okul var mı, cuma günü okullar tatil mi? Öğrenciler 29 Ekim'in tatil olup olmadığı merak ediliyor. 28 Ekim yarım gün olacak, bayramın ardından gelen hafta sonu tatiliyle birlikte bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 3 buçuk gün olacak.

CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ, 29 EKİM TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'de ve KKTC'de milli bayram olarak kutlanmaktadır. Bu yıl Cuma gününe tekabül eden 29 Ekim tam gün resmi tatil olacak. Bu tarihte okullar, üniversiteler, devlet daireleri ve özel iş yerleri tam gün tatil yapacak.