Cuma namazı yasaklanacak mı? Türk Diyanet Vakıf-Sen uyardı!

Cuma namazı yasaklanacak mı? Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, kontrollü normalleşmeye uyulmadığı takdirde cuma namazları başta olmak üzere çeşitli yasakların yeniden gündeme gelebileceğini belirterek, koronavirüs tedbirlerine uyum çağrısı yaptı.

Türk Diyanet Vakıf-Sen uyardı. Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı, kontrollü normalleşme sürecinde kurallara uyulmaması halinde cuma namazları başta olmak üzere camilere yönelik de yeni kısıtlamaların gündeme gelebileceğini, vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiğini söyledi. Ünal, son zamanlarda kurallara uyum konusunda sorunlar ortaya çıktığını vurgulayarak, ihtiyaç dışı hareketliliğe dikkat çekti.

Ünal, "Son günlerde kurallara uyma noktasında sorun yaşanıyor. İhtiyacımız olmadığı halde sokakları, caddeleri dolduruyoruz. Böyle giderse cumalar yasaklanır. Biz toplum olarak kurallara uymazsak, vaka sayıları artış gösterirse Diyanet İşleri Başkanlığımız da ilgili kurumlar ile istişare sonucunda alacağı karar ile cumayı yasaklayabilir. Kurallara uyalım, cumayı camilerimizde kılalım." diye konuştu.