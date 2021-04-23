Cuma namazı yasak mı, var mı? Bugün Cuma namazı kılınacak mı, serbest mi 23 Nisan 2021? İçişleri Bakanlığı cuma namazı kararı!

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan'ın da sokağa çıkma yasağı kapsamına dahil edilmesinin ardından Cuma namazı kılınacak mı, sorusuna yanıt aranıyordu. İçişleri Bakanlığı, "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 23 Nisan 2021 Cuma günü cuma namazı için camilere gidebilecek mi?" sorusunu yanıtladı. 23 Nisan'da cuma namazı kılınacak mı? Bugün cuma namazı var mı?

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kapsayan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlama, pazartesi sabah 05.00’e kadar devam edecek. İçişleri Bakanlığı, bugün kılınacak cuma namazıyla ilgili merak edilen soruyu yanıtladı. Peki, bugün Cuma namazı kılınacak mı? Bugün cuma namazı var mı? 23 Nisan'da cuma namazı kılınacak mı, yasak var mı?

CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Bakanlığımızca daha önce getirilen açıklamalarda; tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının Cuma günlerine denk gelmesi halinde vatandaşlarımızın araç kullanmaksızın kendilerine en yakın camiye Cuma namazı için gidip gelebilecekleri belirtilmişti.Bu çerçevede 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp, 23 Nisan Cuma, 24 Nisan Cumartesi, 24 Nisan Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 25 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kalan 23 Nisan 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecekler.