Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilecek. Edinilen bilgiye göre, "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okunacak. Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapılacağı hutbede, cuma namazının farzından sonra yağmur duası edilecek.
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- Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilecek
Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilecek
AA | 10 Aralık 2020 Perşembe - 17:50 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 17:50