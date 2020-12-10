10 Aralık 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.353 0.23 EURO 9,5920 1.48
USD 7,9020 0.99 ALTIN 466,480 0.93
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilecek

AA |  10 Aralık 2020 Perşembe - 17:50 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 17:50

Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yarın cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacak.


Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilecek. Edinilen bilgiye göre, "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe,  cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okunacak.  Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların  yapılacağı hutbede, cuma namazının farzından sonra yağmur duası edilecek.
 
  

ETİKETLER

Cuma namazı yağmur duası camiler
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.