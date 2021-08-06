Cuma namazı saatleri! Cuma namazı saat kaçta? Diyanet 6 Ağustos il il Cuma namazı saatleri!

Türkiye'nin 81 ilinde milyonlarca müslüman hayırlı mübarek gün olan cuma gününün sabah saatlerinden itibaren Cuma Namazı saatlerini araştırıyor. Cuma namazını kaçırmak istemeyenler Diyanet tarafından yayınlanan cuma namazı saatlerini merak ediyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı kaçta kılınacak? İl il 6 Ağustos Cuma namazı vakitleri...
Diyanet takvimine göre, cuma namazı bu hafta İstanbul'da 13:15'te, Ankara'da 13:00'da, İzmir'de ise 13:22'de okunacak ezanın ardından kılınacak.
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı, "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden il il namaz saatlerini yayınlıyor. Diyanet bilgisine göre namaz saatleri ilden ile değişecek. 6 Ağustos 2021 tarihinde cuma namazı Diyanet'in bilgilerine göre şöyle olacak;
İSTANBUL: 13:15
ANKARA: 13:00
İZMİR: 13:22
BURSA: 13:15
ANTALYA: 13:08
KONYA: 13:01
KAYSERİ: 12:49
KASTAMONU: 12:56
ADANA: 12:50
GAZİANTEP: 12:41
KAHRAMANMARAŞ: 12:43
ERZURUM: 12:26