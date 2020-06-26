Cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri ve 26 Haziran 2020 Cuma Hutbesi

Cuma vakit yaklaşırken Cuma namazı saat kaçta? sorusu araştırmaları da arttı. Peki bugün Cuma namazı saati kaçta? 26 Haziran 2020 Cuma Hutbesi ve İl il cuma namazı saatleri...

İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan Cuma namazı için vakit yaklaşıyor. Türkiye'nin dört bir yanında kılınacak olan Cuma namazı saatleri merak konusu oldu. Peki, Cuma namazı saat kaçta? 26 Haziran 2020 Cuma Hutbesi ve İl il cuma namazı saatleri...

İstanbul, Corona virüs önlemleri kapsamında bir süre kılınamayan ancak normalleşme ile birlikte kılınmaya başlayan cuma namazı, vakit yaklaştıkça araştırılan konuların başında geliyor. İşte Ankara İzmir ve diğer illerin Cuma namazı vakitleri 26 Haziran 2020...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ KAÇ?

Ankara'da cuma namazı saati 12:56.

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ KAÇ?

İstanbul'da cuma namazı saati 13:12.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ KAÇ?

İzmir cuma namazı saati 13:19.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA HUTBESİ: “YUVALARIMIZ KUR’AN İLE AYDINLANSIN”

“Elif. Lâm. Râ. Bu Kur’an, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır...” (İbrâhîm, 14/1)

Muhterem Müslümanlar!

Tertemiz bir fıtratla gözlerini dünyaya açan yavrularımız, Yüce Rabbimizin bizlere nadide birer emanetidir. Hayatımızdaki en sevimli nimet, yuvamızdaki en değerli ziynettir. Ömrümüzün bereketi, yüreğimizin neşesidir.

Çocuklarımız bizim istikbalimizdir. Onları iyi bir insan, güzel bir Müslüman olarak yetiştirmek, helal ile besleyip hakikati öğretmek bizim temel sorumluluğumuzdur. Minik kalplerine Allah ve Peygamber sevgisini aşılamak, körpe zihinlerini faydalı ilim ve güzel ahlakla geliştirmek bizim öncelikli görevimizdir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Hiçbir baba, çocuğuna güzel ahlaktan daha kıymetli bir miras bırakmamıştır.”[1]

Kıymetli Müminler!

Çocuklarımız bir eğitim -öğretim dönemini daha tamamladı. Her yıl yaz mevsiminde camilerimiz birer eğitim yuvasına dönüşür, çocuk sesleriyle şenlenirdi. Bu yıl ise Yaz Kur’an Kurslarını evlerimizde misafir edeceğiz. Önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren Yaz Kur’an Kurslarımız Diyanet Televizyonunda başlayacak. Başkanlığımızın internet sitesinden çocuklarımızın kaydını yapabilir ve ilçe müftülüklerinden kitaplarını temin edebilirsiniz.

Değerli Müslümanlar!

Yaz Kur’an Kurslarıyla çocuklarımız Rabbimizi daha iyi tanıyacak, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i okuyacak ve onun anlam dünyasıyla buluşacaklar. İman ve ibadet esaslarını, Peygamberimizin örnek hayatını öğrenecekler. Vatanımıza, milletimize ve bütün insanlığa faydalı bir kul olmanın önemini kavrayacaklar.

Aziz Müminler!

Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: “Elif. Lâm. Râ. Bu Kur’an, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır...”[2]

O halde kalbimize inşirah, her işimize bereket katan Kur’an’la ömrümüzü imar edelim. Yavrularımızın körpe dimağlarına ve tertemiz fıtratlarına imanı, İslam ’ı ve güzel ahlakı nakşetmek için seferber olalım. Onları Kur’an’ın aydınlığından ve sahih dini bilginin rehberliğinden mahrum bırakmayalım.

Hutbemin sonunda, üniversite sınavına girecek genç kardeşlerimize Rabbimden zihin açıklığı ve başarılar niyaz ediyorum.

[1] Tirmizî, Birr, 33; İbn Hanbel, IV, 77.

[2] İbrâhîm, 14/1.