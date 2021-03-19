Cuma namazı saat kaçta bugün? 19 Mart 2021 Cuma namazı saati: Diyanet İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa il il Cuma namazı saati ve Cuma ezan vakti!

Cuma günü için namaz saatleri araştırılıyor. Mübarek günde Cuma namazını eda edecek Müslümanlar, kendilerine kılması farz kılınan bugün Cuma namazı kaçta kılınır, sorusuna yanıt arıyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? 19 Mart Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, il il Cuma namazı saati ve Cuma ezan vakti…

Cuma namazı Müslümanlar için farz kılınan namazlardan biridir. Cuma günü öğlen vaktinde kılınan Cuma namazı öğlen ezanı ne zaman okunuyorsa cuma ezanı da o vakitte okunur. Cuma namaz saati sürekli değişkenlik gösterdiğinden vatandaşlar her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak? Cuma namazı saat kaçta bugün? Sorularını soruyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Cuma namazı saati ve il il Cuma ezan vakti!

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA BUGÜN?

19 Mart günü Cuma günü, namazının vakitleri şöyledir:

19 Mart 2021 Cuma Vakitleri

İstanbul Cuma Namazı Vakti : 13.17

Ankara Cuma Namazı Vakti : 13:01

İzmir Cuma Namazı Vakti : 13.24

Bursa Cuma Namazı Vakti : 13.17

Konya Cuma Namazı Vakti : 13.03

Antalya Cuma Namazı Vakti : 13.10

Van Cuma Namazı Vakti : 12.19

Trabzon Cuma Namazı Vakti : 12.34

Düzce Cuma Namazı Vakti : 13.13

Bolu Cuma Namazı Vakti : 13.06

Mersin Cuma Namazı Vakti : 12.54

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ