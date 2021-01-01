Cuma namazı kılınacak mı 1 Ocak? Sokağa çıkma yasağında camiler açık mı, bugün Cuma namazı var kılınacak mı?

Cuma namazı kılınacak mı 1 Ocak? 1 Ocak camiiler açık mı? en hayırlı gün olan Cuma günü, Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar sokağa çıkma yasağı olması sebebiyle araştırma yapıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dört günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlaması dün saat 21.00’de başladı. Sokağa çıkma yasağında cuma namazı kılınıp kılınamayacağı yasak kapsamında en öerak edilen konuların başını çekiyor. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada söz konusu sorulara yanıt verdi. Peki, bugün Cuma namazı kılınacak mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında dört günlük sokağa çıkma yasağı, 31 Aralık gecesi itibarı ile başladı. Yasak süresince birçok konu da araştırılmaya başlandı. Bunların başında, camilerin açık olup olmadığı ve cuma namazının cemaat ile kılınıp kılınamayacağı geliyor. İçişleri Bakanlığından cuma namazı ve camiler hakkında son dakika açıklaması yapıldı.

1 Ocak camiler açık mı, Cuma namazı kılınacak mı?

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada 'Cuma namazı kılınacak mı 1 Ocak’ yanıt verdi. Konuyla ilgili olarak dün 15.00'te saat İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında gerçekleşen İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı sonrası cuma namazının belirli koşullar kapsamında serbest olacağı da bildirildi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında bu akşamdan pazartesi sabahına kadar sürdürülecek sokağa çıkma kısıtlaması sırasında cuma namazlarını kılmak isteyenlere en yakındaki camiye motorlu araç kullanmadan gitme izni verildi.

İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi dün saat 15.00'te İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplanarak, sokağa çıkma kısıtlamasını ele aldı. Toplantı sonunda alınan kararda, halkın son dönemde alınan önlemlere uyumda gösterdiği özveri sonucunda koronavirüs salgınının yayılımında yeniden düşüş eğilimine girildiği hatırlatıldı.

CUMA NAMAZI İÇİN GEREKEN KOŞULLAR

Cuma namazına izin verilmesini öngören ilgili tüm kuruluşlara gönderilen kararda şöyle denildi:

"Alınan tedbirlerin eksiksiz ve süreklilik taşıyacak şekilde uygulanması bu başarının devamı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede; 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'da başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımızın temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet etmek ve araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilmelerine karar verilmiştir"

Kararda, "Belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.