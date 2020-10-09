Cuma namazı kaçta? İstanbul cuma namazı saati: 9 Ekim Cuma kaçta kılınıyor?

Cuma namazı saat kaçta? 9 Ekim Cuma namazı kaçta kılınıyor? Cuma namazını idrak etmek için camilere gidecek olan vatandaşlar bulundukları illerdeki cuma namazı saatini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden tüm illerin namaz vakitleri yayınlanıyor. Peki, İstanbul’da Cuma namazı kaçta kılınacak? İşte İstanbul ve tüm illerin Cuma namazı saati...

Cuma namazı saati Cuma namazının idrak edilmesine az bir süre kala araştırılıyor. Cuma namazını idrak etmek için camiye gidecek olan vatandaşlar illerindeki cuma namazı saatini merak ediyor. Peki, 9 Ekim cuma saat kaçta kılınacak? İstanbul cuma namazı saati ile tüm illerin cuma namazı saati…

CUMA NAMAZI KAÇTA İSTANBUL?

İstanbul'da bugün öğle ezanı 12.56'da okunacak.

ANKARA

9 Ekim Ankara'da öğle vakti 12.41'de oluyor.

İZMİR

İzmir'de öğle vakti 13.05'te.

TÜM İLLERİN CUMA NAMAZI SAATİ