Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? İl il cuma namazı kılınacak camiler

CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?

Cuma namazı kılınacak camiler il ve ilçelerin valilik ve kaymakamlık hesaplarından duyuruluyor.

İstanbul’da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii’nde Cuma namazı kılınabilecek.

Cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek (il/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamında) yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek.

Cami bahçesi/avlularının yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde il/ilçe müftülerinin teklifi ilçelerde kaymakamlar, illerde valilerin onayı ile uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde cuma namazı kılınabilecek.

"Buradaki kriter caminin avlusunun olması. Avlusu olmayan camilerin de hemen yakınlarındaki açık alanlar, pazar yerleri hatta Din Öğretimi Genel Müdürümüzün özel gayretiyle imam hatip okullarımızın avluları, bahçeleri kullanılacak. Camilerin eğer avlusu, bahçesi müsait değilse, mahallede uygun yerler, açık alanlar cuma namazı için hazır hale getiriliyor. Şu an arkadaşlarımız, yetkili müftülerimiz, imamlarımız, herkes bunun için çalışıyor."

Valiliklerin ve müftülüklerin iş birliğiyle yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerin cuma namazı için belirlendiğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şu açıklamalarda bulundu:

CUMA NAMAZI'NDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR!

"Benim buradan tavsiyem, herkesin evinden özel seccadesini alıp camiye gelmesi ya da namaz kılacağı açık alana gelmesidir. Bunu özellikle istirham ediyoruz. Bizim ikinci tedbirimiz yani tek kişilik seccadeler, bunlar olur ya birisi seccade edinememiş, evinden getirememiş ya da evine gidememiş olabilir. Onlarla ilgili ilave tedbirdir bu ama esas buradaki tavsiyemiz, herkes evinden, işyerinden, her nereden geliyorsa, özel seccadesini alıp camiye ya da namaz kılacağı yere gelmesidir. Bir de maske çok önemli. Maskemizi evimizden çıktığımız anda takacağız, evimize girdiğimiz ana kadar çıkarmayacağız. Tedbir ve virüsün bulaşmasını önleme açısından en önemli vasıta maskelerdir. Abdestimizi alıp camiye gelelim. 'Camiye gideyim de caminin şadırvanında, lavabosunda abdestimi alayım.' gibi bir düşünceyle hareket etmeyelim. Evimizde, iş yerimizde abdestimizi alıp camiye öyle gelelim."

Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında kişisel seccadelerini getirmelerinin talep edildiğini vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, imkanlar dahilinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccadelerin temin edilerek kullanıma sunulacağına işaret etti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CAMİ VE MESCİTLERDE CEMAATLE İBADET GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi.

Gelinen aşamada, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısında, cami ve mescitlerin cemaatle ibadete açılmasına yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirildiği belirtilen genelgede, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, 29 Mayıs Cuma günü belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği kararı alındığı ifade edildi.

Genelge kapsamında, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak.Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanlara evlerinde kalmaları konusunda gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapılacak.

Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak.

Cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde cemaatle namaz kılınabilmesi için vali/kaymakamların koordinesinde namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanmasını teminen camilerin kapalı alanlarında/avlusunda/bahçesinde ve namaz kılmak için belirlenecek diğer alanlarda, bir kişinin en az 60x110 santimetrelik bir alanı (seccadenin kaplayacağı alan) kullanacağı göz önünde bulundurularak, her namaz kılınacak alanın en uç noktalarından her yönden birer metre mesafe olacak şekilde zeminde işaretleme yapılacak.

Cami içi, bahçesi/avlusu ile namaz kılınacak açık alanların azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde anılan alanların girişine asılacak. İçerideki kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında ise bu durum giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde duyurulacak.

İL İL CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLERİN TAM LİSTESİ