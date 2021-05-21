Cuma mesajları 2021 yeni sözler! Dualı, hadisli, ayetli seçenekleriyle kısa, uzun, resimli-resimsiz anlamlı en güzel Cuma mesajları

Cuma mesajları, Cuma gününün kudreti yaşanırken bu günün anlamını akrabalarıyla, arkadaşlarıyla paylaşmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Cuma mesajı göndermek ya da sosyal medya platformlarında Cuma günü ile ilgili sözler, hadisler, ayetler paylaşmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. Bir hem paylaşılacak hem fe mesaj olarak gönderilecek kısa, uzun, resimli, yeni seçenekleriyle hadisli, ayetli, dualı, anlamlı Cuma mesajları…

Müslümanlar haftalık olarak gerçekleştirdikleri Cuma namazı ibadetine bugün de kavuştu. Mübarek günü namaz kılarak idrak edecek vatandaşlar, yakınlarını Cuma’ya çağırmak için onlara Cuma mesajları gönderiyor, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden Cuma günü hatırlatacak resimli Cuma mesajları paylaşıyor. Siz de derlediğimiz hadisli, ayetli, dualı, anlamlı, resimli cuma mesajı seçenekleri ile 'Hayırlı Cumalar' dileyin!

Cuma mesajları (kısa-uzun-resimli-hadisli-ayetli-dualı)

Allah'ım! Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. (İbn Huzeyme, Dua, 751)

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, "Selam size, bugün Cumadır" derler.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve Du ile ... Hayırlı Cumalar.

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar…

"Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Buhârî, "De’avat", 55) Hayırlı cumalar.

Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur.”

Cuma günIeri, duanın kabuI oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetIidir. AIIah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabuI etsin inşaIIah.. Cuma günIeri, duanın kabuI oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetIidir. AIIah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabuI etsin inşaIIah..

"Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, "De’avât", 73)

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.