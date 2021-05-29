Cuma gününün galibi 'Arka Sokaklar'

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan 'Arka Sokaklar', 28 Mayıs Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi.

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı 'Arka Sokaklar', günün en çok izlenen yapımı oldu.

Arka Sokaklar’ın ekrana gelen 591’inci bölümü; 'Tüm Kişiler' kategorisinde 7.06 reyting ve 18.66 izlenme payı alarak zirvede yer aldı.