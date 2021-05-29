29 Mayıs 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.422 0.50 EURO 10,4740 0.82
USD 8,5750 0.91 ALTIN 524,430 1.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cuma gününün galibi 'Arka Sokaklar'

29 Mayıs 2021 Cumartesi - 12:47 | Son Güncelleme : 29 05 2021 - 12:47

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan 'Arka Sokaklar', 28 Mayıs Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi.


Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı 'Arka Sokaklar', günün en çok izlenen yapımı oldu.
 
Arka Sokaklar’ın ekrana gelen 591’inci bölümü; 'Tüm Kişiler' kategorisinde 7.06 reyting ve 18.66 izlenme payı alarak zirvede yer aldı.
 
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’in olduğu 'Arka Sokaklar', yeni bölümleri ile cuma akşamları Kanal D’de.

ETİKETLER

Arka Sokaklar Cuma televizyon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.