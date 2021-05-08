Cuma gününün galibi 'Arka Sokaklar'

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan 'Arka Sokaklar', 7 Mayıs Cuma akşamı yeni bölümü ile ekrana geldi.

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı 'Arka Sokaklar' dizisi, günün en çok izlenen yapımı oldu.

Dizinin ekrana gelen 589’uncu bölümü; 'Tüm Kişiler' kategorisinde 8.18 reyting 19.58 izlenme payı alarak zirvede yer aldı.