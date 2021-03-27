Cuma gününün galibi 'Arka Sokaklar'

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan 'Arka Sokaklar', 26 Mart Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi.

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı 'Arka Sokaklar', günün en çok izlenen yapımı oldu.

Arka Sokaklar’ın 583’inci bölümü; 'Tüm Kişiler' kategorisinde 9.35 reyting ve 19.94 izlenme payı alarak reyting yarışında zirvede yer aldı.