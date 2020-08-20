Cuma günü verilecek müjde nedir? Cuma günü açıklanacak müjde tahminleri…

Cumhurbaşkanı cuma günü ne müjdesi verecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü müjde vereceğini açıkladı. Müjde vereceğini "İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadeleriyle kullandı. Ardından cuma günü verilecek müjde hakkında tahminler gelirken, merak eden vatandaşlar da Cuma günü verilecek müjde nedir, sorusuna yanıt aramaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü müjde vereceğini açıklamasından sonra tüm Türkiye müjdenin ne olacağını merak etmeye başladı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma günü ne müjde verecek, sorusunu soruyor. Öte yandan siyasiler de peş peşe müjde ne olabilir, sorusuna yönelik tahminlerde bulunuyor. Cuma günü verilecek müjde nedir? Cumhurbaşkanı cuma günü ne açıklayacak?

CUMHURBAŞKANI CUMA GÜNÜ NE MÜJDESİ VERECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma günü açıklayacağını söylediği müjde hakkında peş peşe çeşitli tahminler geliyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise Zonguldak açıklarında doğal gaz bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmasında cuma günü vereceği müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını ifade etti. Herkes bu müjdenin ne olduğunu merak ederken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek müjdeyle ilgili "Zonguldak açıklarında hidrokarbon yatakları, doğal gaz bulunduğunu son bir iki gün içerisinde biz de öğrendik" diye konuştu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan geldi. Yavuzyılmaz, Türkiye'nin Zonguldak'ın 175 kilometre açığında doğal gaz bulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında "Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi inşallah milletimize vereceğiz. Yeni bir dönem açılacak" ifadelerinin ardından tüm Türkiye bu müjdenin ne olduğunu merak eder oldu. Siyasilerden üst üste gelen açıklamaların ardından Erdoğan'ın müjdesi hakkında bir değerlendirme de CHP'li milletvekilinden geldi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, konu hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak Türkiye'nin Zonguldak açıklarında doğal gaz bulduğunu söyledi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz

Yavuzyılmaz yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz'de, Zonguldak'ın 175km açığında doğal gaz rezervi bulunmuştur. Üretim ve ticarileşmesi seneler alacak olsa bile, %95 dışa bağımlı olduğumuz bu enerji kaynağında üretime geçilecek olması sevindiricidir."