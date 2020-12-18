Cuma günü alkol satışı yasak mı? Sokağa çıkma yasağında alkol satışı yasağı kaçta başlıyor?

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma yasağı kapsamında genelge yayımlanmış, yayınladığı genelgede alkol satışı ile ilgili de detaylara yer vermişti. Peki, Cuma günü alkol satışı yasak mı? Sokağa çıkma yasağında alkol satışı saatleri…

Koronavirüs tedbiri olarak sunulan sokağa çıkma yasağına ek genelge kapsamında yayımlanan genelgede hafta sonları alkol satısı yasaklandı. İçişleri Bakanlığı’nın hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelgesinde, saat 10.00-17.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin faaliyet gösterebilecekken, bu süreçte alkol satışı yapılamayacak.

Alkol yasağı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında saat 10.00-17.00 saatleri arasında bakkal ve marketlerin açık olmasına rağmen tekel bayilerin kapalı olmasının haksız rekabete neden olacağı gerekçesiyle uygulanacak.

CUMA GÜNÜ ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle bakkal, market ve kuruyemişçi gibi işletmeler 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verebiliyor. Sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmayacak. Cumartesi ve pazar günleri açık olan market ve bakkallardan alkollü içki alınamayacak. Alkol satışının yapıldığı tekel bayiler ise yasak boyunca kapalı olmak zorunda. Ancak Cuma günü alkol satışı yapılabilecek.