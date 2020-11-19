İçişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar neticesinde yeni Kovid-19 tedbirleri için 81 ilin valiliklerine genelgede gönderdi. Genelgede salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbirin uygulamaya alındığı belirtilerek, tedbirler açıklandı. Peki, Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesini yayımladığınca sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilenler de cevap buldu. Türkiye'de de kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği vurgulanan genelgede hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma yasaklarının detayları paylaşıldı. Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.

65 YAŞ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.