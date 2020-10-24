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Çukurova Havalimanı ihalesi ne zaman? Çukurova Havalimanı ihalesi ne neden iptal edildi?

24 Ekim 2020 Cumartesi - 13:11 | Son Güncelleme : 24 10 2020 - 13:11

Çurkurova Havalimanı ihalesi ne zaman, neden iptal edildi? Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret (YİD) modeli çerçevesinde yaptırılması, havalimanının işletilmesi ve devrine ilişkin ihale ertelendi.


Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret (YİD) modeli çerçevesinde yaptırılması, havalimanının işletilmesi ve devrine ilişkin ihale ertelendi. Çukurova Havalimanı ihalesi ne zaman?

ÇUKUROVA HAVALİMANI İHALESİ NE ZAMAN?

DHMİ Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, daha önce 26 Ekim'de gerçekleştirileceği duyurulan söz konusu ihale 20 Kasım'a ötelendi.

Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin YİD modeliyle yaptırılmasının yanı sıra havalimanının işletilmesi ve devrini de kapsayan ihale, 20 Kasım saat 10.00'da DHMİ Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirilecek. İhalenin neden iptal edildiğine dair bir bilgi paylaşılmadı.

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