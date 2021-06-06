Çukurova'da dalya heyecanı!

'Bir Zamanlar Çukurova' 100'üncü bölüme dek toplam 15 bin dakika yani 250 saat boyunca ekranda kaldı. Dizi için 10 bin sayfa senaryo kaleme alınırken, 'Bir Zamanlar Çukurova'nın uzun soluklu macerasını senaryoya dökmek için 1 milyon 800 bin kelime kullanıldı. Dizinin 100 bölümü, 700 günlük bir çalışmanın eseri olarak televizyon tarihinde yerini aldı.

İzleyicilerin kalbinde taht kuran nostaljik müzikleriyle adeta bütünleşen 'Bir Zamanlar Çukurova'da 100 bölüm boyunca toplam 110 adet farklı şarkı kullanıldı. Göz alıcı dekoruyla adından söz ettiren dizinin, görkemli ana mekanı 'Yaman Konağı'nın inşaatı tam 8 ayda tamamlanmıştı. 450 metrekarelik ihtişamlı çiftlik için 450 kişilik profesyonel bir ekip gece gündüz demeden çalıştı. Portakal ve limon ağaçlarının yer aldığı bahçesiyle göz kamaştıran 7 oda bir salon olan çiftlikte konak, misafir evi, müştemilat, ahır, garaj, kış bahçesi ve yapay gölet bulunuyor.

Dizinin yayınlanmasından 1 yıl önce kostüm ve dekorları hazırlanmıştı! Çekimlerin sürdüğü 3 yıl boyunca çiftlik de, yaşamaya devam etti. Çiftliğin bahçesine ekilen limon ve portakal ağaçları büyüdü meyve vermeye başladı! Tavuklar, kuzular ve atlar ile ekrana yansıyan tüm çiftlik yaşamı, arazide 12 ay boyunca yaşamaya devam ediyor.