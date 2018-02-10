Çukurca şehidini Gebze'de on binler uğurladı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Zer Tepe üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er İlker Ağçay (27), memleketi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde on binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

