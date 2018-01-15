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Çukura düşen iki kardeşin ölümüyle ilgili 6 tutuklama

İHA |  15 Ocak 2018 Pazartesi - 22:10 | Son Güncelleme : 15 01 2018 - 22:10

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, inşaat alanındaki su dolu çukura düşen iki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 ve 8 yaşlarındaki iki kardeşin ölümüne neden olan 6 kişi gözaltına alınmıştı. Edinilen bilgiye göre, kusuru tespit edilen şirketin 2 yetkilisi, iş makinesi operatörü, inşaat bekçisi ve 2 çalışan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılar, "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 
Uzundere semtinde çadırda yaşayan Ali (5) ve ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu (8), inşaat çalışmasının sürdüğü alanda yağmur suyuyla dolan yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşerek hayatını kaybetmişti.

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