Çukur var mı, 17 Mayıs bugün çukur yayınlanacak mı? Çukur neden yok, final mi yaptı? (Show TV yayın akışı)

Çukur var mı, sorusuna yanıt aranıyor. Çukur dizisi bu akşam ekranlarda olmayacak. Yayın akışında dizi saatinde 'Öldürme Arzusu' adlı yabancı sinema yayınlanacak. Dizinin yayınlanmayacağını görenler "Çukur bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.
ÇUKUR BU AKŞAM NEDEN YOK?
Çukur dizisinin neden yayınlanmadığına yönelik bir açıklama yapılmadı. Dizinin çekimine geçen Ramazan Bayramı nedeniyle ara verildiği tahmin ediliyor.
ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Çukur'un yeni bölümü 24 Mayıs'ta yayınlanacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI 17 MAYIS
06:00 Aşk Laftan Anlamaz08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Öldürme Arzusu
22:30 Gizli Kod TV'de İlk
00:30 Öldürme Arzusu
02:30 Gizli Kod
04:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda