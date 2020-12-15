Çukur'un son bölümünde çalan şarkı kime ait? İşte Çukur'un son şarkısı!

Çukur dizisinin dün akşam yayınlanan son bölümünde reyting rekoru kırdı. Dizide yer alan rap şarkısı da geceye damgasını vurdu. On binlerce yorum alan şarkı kısa sürede trendlere girdi. Çukur dizisinde yayınlanmasının ardından Youtube’da onbinlerce kişinin yorum ve beğeni yağmuruna tutulan şarkı dijital mecralarda kısa sürede çok sayıda görüntüleme aldı. Peki, Çukur'un son bölümünde çalan şarkı ne? İşte Çukur'un son bölümünde çalan rap şarkısı!

Çukur dizisi dün akşam yayınlanan son bölümünde nefesleri kesti. Sahneleri ve şarkılarıyla geceye damga vuran Çukur dizisi sosyal medyada binlerce yorum aldı. Dizide yer alan rap şarkısı da gecenin en çok merak edilen konuların başında geldi. Çukur dizisinde yayınlanmasının ardından Youtube ’da onbinlerce kişinin yorum ve beğeni yağmuruna tutulan şarkı dijital mecralarda kısa sürede çok sayıda görüntüleme aldı.

ÇUKUR’UN SON BÖLÜMÜNDE ÇALAN ŞARKI: 'REST'

Yayınlandığı günden itibaren Tiktok'ta 60 milyon dinlenmeye ulaşan ve akıma dönüşen Ramiz'in “Rest” şarkısı dün akşam Show TV ’de yayınlanan Çukur dizisinin en heyecanlı sahnesine konuk oldu. Yayınlandığı andan itibaren on binlerce yorum alan “Rest” şarkısı kısa sürede trendlere girdi. 75 bin kişinin Tiktok’ta Rest şarkısının akımıyla video çekmesiyle gündeme oturan Ramiz, Rap dünyasına bir kez daha kendini ispat etti. Çukur dizisinde yayınlanmasının ardından Youtube’da onbinlerce kişinin yorum ve beğeni yağmuruna tutulan “Rest” şarkısı, dijital ve geleneksel mecralarda çok dinlenenler arasına girdi.

RAMİZ'DEN YENİ PROJE!

Yaptığı şarkıları TikTok fenomenleri tarafından da 1 milyona yakın videoda kullanılan Ramiz, söz müzik ve aranjesinin kendisine ait olduğu Rest şarkısıyla bu sefer Çukur dizisinde adından söz ettirdi. Yeni projelere de imzasını atmaya hazırlanan Ramiz, “Fenomen Türkiye” projesinin de jüri üyesi olacak. Fenomen Türkiye ile birlikte seçmelerde seçilecek Türkiye’deki yetenekli gençlere prodüktörlük yapmaya hazırlanan Ramiz, “Keşfedilmemiş pek çok yeteneğe sahip çıkmaya hazırlanıyoruz. Çok heyecanlıyız. Bu proje Türkiye’de çok konuşulacak” dedi.

İŞTE RAMİZ'İN REST ŞARKISI