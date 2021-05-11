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Çukur'un Cumali'si Necip Memili o dizide oynayacak

11 Mayıs 2021 Salı - 9:24 | Son Güncelleme : 11 05 2021 - 9:24

Çukur dizisinde canlandırdığı Cumali karakteriyle hayranlarının gönlünü kazanan Necip Memili’nin sıradaki projesi belli oldu.


Çukur dizisinde canlandırdığı Cumali karakteriyle adeta özdeşleşen Necip Memili’nin yeni projesi belli oldu.
 
Necip Memili Çukur dizisine, Aras Bulut İynemli’nin oynadığı Yamaç’ın abisi, Koçovalılar’ın hapisteki oğulları Cumali olarak dahil olmuştu.
 
Gelişi ile hayli sükse yapan Cumali karakteri, Çukur dizisine bambaşka bir hikaye de getirmişti. Başarılı oyunculuğu ile rol aldığı her projede konuşturan Necip Memili, çekimleri Mayıs ayının sonunda başlayacak olan Kanunsuz Topraklar isimli yeni bir dizide rol almaya başlayacak.
 

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