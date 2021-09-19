Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ: Kocalarımla yaşıyorum

Çukur dizisinde Ayşe karakteriyle tanınan İrem Altuğ kameralara yakalanınca yaptığı açıklamayla şoke etti. Altuğ'un kameraları ti'ye aldığı iddia edildi.

Çukur dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran İrem Altuğ, önceki gece iki erkek arkadaşıyla görüntülendi.

Magazinburada'nın haberine göre, kameralara yakalanan güzel oyuncu ilginç yanıtlarıyla dikkat çekti. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu sorulara "Bir şey yapmıyorum, kocalarımla yaşıyorum. İki kocamla birlikte yaşıyoruz" şeklinde yanıt verdi. İrem Altuğ, yanındaki iki erkeği göstererek "Bu eski kocam, bu yeni kocam. Biz böyle yaşıyoruz" dedi.

İrem Altuğ'un o anlara ait videosuna kısa sürede sosyal medyada onlarca yorum geldi. Birçok kullanıcı oyuncunun muhabirlere şaka yaptığını, söylediklerinde ciddi olmadığını öne sürdü.