Ekranların sevilen dizisi Çukur'da büyük final! Çukur dizisinin merakla beklenen son bölümü ekranlara veda ediyor. Dört sezon boyunca ekranlara damga vuran Çukur dizisi hem hikayesi hem de heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekranlara bağlamayı başarmıştı. Çukur final bölümü adından söz ettirecek bir proje ile ekranlara gelecek. Peki, Çukur neden bitiyor? Çukur finalde neler olacak? Çukur'da Yamaç ölüyor mu? Çukur ne zaman başladı? İşte Çukur ile ilgili tüm merak edilenler...

Tam 4 sezondur ekranlara gelen Çukur dizisinde final hüznü yaşanıyor. İlk yayınlandığı günden bu yanan izleyicisinden tam puan almayı başaran Çukur büyük finalle ekranlara veda ediyor. Aksiyon sahneleri ve heyecanlandıran anları ile izleyicinin aklında yer etmeyi başaran Çukur bu akşam sosyal sorumluluk projesi kapsamında ekranlara gelecek galanın ardından final bölümüyle veda edecek. Peki, Çukur neden bitiyor? Çukur finalde neler olacak? Çukur'da Yamaç ölüyor mu? Çukur ne zaman başladı? İşte Çukur ile ilgili tüm merak edilenler...

Ay Yapım imzalı, sevilen yapımlar arasında yer alan Çukur'ın final bölümüne saatler kaldı. Ekranlara veda edecek Çukur dizisi final bölümü öncesinde 'Doğa Nefes Alsın' diyerek duyurduğu yeni kampanyasıyla büyük bir 'Çukur Ormanı'na imza atmayı amaçlıyor. 4 yılda zaman yolculuğuna çıkaracak ve eğlenceli olduğu kadar duygu dolu da anlar yaşatacak galanın ardından Çukur dizisi final bölümü ekranlara gelecek.

Dört sezon boyunca pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur dizisi, ekranlarda olduğu süre boyunca izleyiciden tam not almayı başarmıştı. Çukur hem hikayesiyle hem de aksiyon ve yürekleri ağza getiren sahneleri ile yayınlandığı dönemde adından söz ettirdi.

ÇUKUR GALA'DA NELER OLACAK?

'Çukur' oyuncularının sahnede olacağı ve birçok sürprizin bir arada yaşanacağı final gecesinde Toygar Işıklı, Fuat, Kamufle ve Kubilay Aka dizinin dillere dolanan şarkılarını söyleyecekler. 'Çukur' kadınlarından oluşan 'Çukur Burda' grubu sözlerini Ece Yaşar'ın yazdığı, müziği ise Toygar Işıklı'ya ait olan 'Bi Dinle' şarkısını ilk kez final gecesinde seslendirecekler.

Yine Kamufle ve Toygar Işıklı'nın yeni 'Çukur' şarkısı 'Savaşın İçindeyim' ilk kez dizinin hayranlarının beğenisine sunulacak. Gece de ayrıca Damla Sönmez dizide seslendirdiği 'Son Mektup' şarkısıyla sahnede olacak.

Merakla beklenen büyük final bölümü öncesi ekran başındakileri 4 yılda zaman yolculuğuna çıkaracak ve eğlenceli olduğu kadar duygu dolu da anlar yaşatacak gala yayını, 'Çukur' için unutulmaz bir veda olacak.

Ebru Akel ve Uğur Yıldıran'ın sunuculuğunda gerçekleşecek yayında kalpler Çukur Ormanı için atacak. "#DoğaNefesAlsın" sloganı ile "Fidan Yaz, 3464'e SMS Gönder; bir fidan bağışla" çağrısının yineleneceği gecenin sonunda 50.000 fidandan oluşacak 'Çukur Ormanı'nın tamamlanması hedefleniyor.

ÇUKUR'UN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

'Çukur’un merakla beklenen büyük finalinde 'Yamaç' ve 'Amca' ölüm ile savaşacak. Koçovalı ailesi ve 'Çukur' hayatlarının en büyük sınavını verirken, fırtına son kez kopacak. Herkesin her şeyi göze aldığı son savaş nefesleri keserken; kimin kazanıp, kimin kaybedeceği, kimin yaşayıp, kimin öleceği merakla beklenecek.

Geçmişten gelen misafirler, büyük sürprizler, fedalar ve vedaların damga vuracağı Çukur’un büyük finalinde tansiyon bir an bile düşmezken; Koçovalılar hem acıya hem de mucizelere aynı anda tanıklık edecek. Unutulmaz bir vedayla 'Çukur' için her şey sonsuza kadar değişecek.

İŞTE ÇUKUR'UN FİNAL FRAGMANI