Çukur dizisinin 15. yeni bölümünde hesaplaşma zamanı!

Çukur 15. yeni bölüm fragmanları oldukça heyecanlandırdı. Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da bu akşam neler yaşanacak? Vartolu'nun abisi olduğunu öğrenen Yamaç ne yapacak? İşte Çukur dizisinde yaşanacaklar...

Çukur dizisinin 15. yeni bölüm fragmanları yayınlandı ve herkesi meraklandırdı. Heyecanın bir an bile eksik olmadığı Çukur dizisinde bu hafta da unutulmayacak sahneler yaşanacak. Babasının geçmişiyle yüzleşen Yamaç nasıl bir hesaplaşma yapacak? Çukur dizisi bu akşam Show TV ekranlarında...

ÇUKUR 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur’da artık hesaplaşma zamanı! Vartolu’nun ağabeyi olduğunu öğrenen Yamaç, yaşadığı hayal kırıklığı ve şokla darmaduman olur. Babasının geçmişi ile yüzleşen Yamaç ile İdris arasında büyük fırtına kopmak üzeredir. En yakınları tarafından sırtından bıçaklandığını anlayan İdris ise yapacağı hamleyi düşünmektedir. Merhametli davranıp anlayışla mı karşılayacak, yoksa taş taş üstünde bırakmayacak mı? Çukur’da artık hiçbir şey eskisi gibi değildir ve mahallenin aynı zamanda Koçovalı Ailesi’nin temelindeki güven onarılmayacak şekilde sarsılmıştır.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?