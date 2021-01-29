Çukur’da Aykut Kocaman sahnesi ilgi topladı!

Pazartesi günlerinde sosyal medyada gündeme damga vuran dizi ‘Çukur’un yeni bölümünde sevilen teknik direktör Aykut Kocaman konuk oyuncu olarak izleyicilerle buluşacak. Dizide Aykut Kocaman’dan adını alan Aykut (Berhan Taşdelen) karakteriyle olan duygusal sahnelerinde ünlü teknik adama Aras Bulut İynemli eşlik etti. Yamaç ve Aykut’un efsane spor adamıyla bir araya geldiği sahneler Çukur hayranlarını derinden etkileyecek.

Çekimler sırasında keyifli ve duygusal anların bir arada yaşandığı sette Aykut Kocaman, Aras Bulut İynemli ve ekiple hatıra fotoğrafları da çektirdi.