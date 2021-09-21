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Çukur'a operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul-DHA |  21 Eylül 2021 Salı - 8:21 | Son Güncelleme : 21 09 2021 - 8:41

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beyoğlu'nun Çukur Mahallesinde önceden belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Beyoğlu'nda daha önceden belirlenen adreslere sabaha karşı operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı. 
Operasyon kapsamında Beyoğlu, Çukur Mahallesinde önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyon sonrası çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

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