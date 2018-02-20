Çukur 17. son bölümde neler yaşandı? Yeni fragman yayınlandı mı?

Çukur 17. son bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da heyecan dorukta... Yamaç'ı korumak için Selim kendini ateşe atıyor. İşte Çukur'un yeni bölümünde yaşanacaklar...

ÇUKUR 18. YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE

ÇUKUR 17. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Vartolu’nun evinden çıkan cenaze tüm dengeleri sonsuza kadar değiştirecektir. Çukur’daki yüzleşme serisi hiç olmadığı kadar sert devam edecektir. Çukur’a gelen davetsiz misafir fırtına etkisi yaratacaktır. Başta Yamaç, Sena ve İdris olmak üzere herkes başına geleceklerden bihaberdir. Çukur’da dengelerin sarsıldığı, çalkantılı bir dönem başlıyor!