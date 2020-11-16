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Çukur 103. bölüm fragmanı! Çukur yeni bölümde neler olacak? İşte Çukur yeni bölüm detayları

16 Kasım 2020 Pazartesi - 15:41 | Son Güncelleme : 16 11 2020 - 15:41

Ekranların 4 sezondur ilgiyle izlenen dizisi Çukur bu hafta karışıyor. Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cengiz Erdenet'in Yamaç'a söyledikleri gerilimi tırmandırıyor. Çukur'da gerilim dolu anlar yaşanacak. Çukur'a gelen grubun karşısına çıkan Cumali, mahalleyi korumayı başarabilecek mi? Çukur yeni bölümde neler olacak? İşte Çukur yeni bölüm fragmanı...


Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Çukur, bu akşam 103. bölüm ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Çukur dizisinin 4. sezon 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Gerilim ve entrikanın anbean yaşanacağı Çukur'da bu akşam aksiyon dolu bir bölüm izleyiciyi bekliyor. Peki, Cumali, mahalleyi korumayı başarabilecek mi? Çukur yeni bölümde neler olacak? İşte Çukur 103. bölüm fragmanı...
 
 
ÇUKURDA BU HAFTA NELER OLACAK?
 
Çukur'da bu hafta ortalık karşıyor. Cengiz Erdenet'in Yamaç'a sarfettiği sözler ortalığı karıştırıyor. Çukur'da gerilim artarken mahalleye gelen grubun karşısında Cumali çıkıyor. Cumali adamları ile Çukur'u korumak için kendini tehlikeye atacak. Yamaç ile Nehir bebekleri için hastaneye gidecek. Bebeğin kalp atışlarını dinleyen ikilinin samimi anları duygu dolu anlar yaşatacak. Aynı zamanda Çukur'un yeni bölümünde  Efsun ve Çağatay'ın yakınlaşması dikkat çekiyor. 
 
 
 
İŞTE ÇUKUR YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI 
 
 
ÇUKUR 103. BÖLÜM (4. SEZON 11. BÖLÜM) 2. FRAGMANI 
 
 
ÇUKUR 11. BÖLÜM ÖN İZLEME
 
 

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