Çukur 10. yeni bölümde Yamaç vurulacak mı?

Çukur 10. yeni bölüm fragmanı izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Pazartesi akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Çukur'da Yamaç, Sena ve Serdar namlunun ucunda, peki vurulan kim olacak? İşte Çukur dizisinin yeni bölümünde yaşanacaklar...

Çukur 10. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da yine heyecan dolu sahneler yaşanacak. Yamaç'ın vereceği kritik karar merak konusu oldu. İşte Çukur dizisinin tüm gelişmeleri...

ÇUKUR 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI