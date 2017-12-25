Çukur 10. yeni bölümde Yamaç vurulacak mı?

Çukur 10. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da yine heyecan dolu sahneler yaşanacak. Yamaç'ın vereceği kritik karar merak konusu oldu. İşte Çukur dizisinin tüm gelişmeleri...
ÇUKUR 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Çukur’un 10. bölümünde Yamaç, Sena ve Serdar namlunun ucundadır. İçlerinden biri vurulur, ama hangisi? Nefeslerin tutulduğu bu esnada Koçovalı kadınlarını da büyük bir tehlike beklemektedir. Serdar’ın adamları İdris’in evine baskın düzenler. Sultan ve diğer kadınları kaderi, o sırada karşılarına çıkan Vartolu’nun elindedir. Celasun için hayatını tehlikeye atan Karaca’nın durumu kritiktir. İyice köşeye sıkıştığını hisseden ve öfkesinin bedelini Serdar’a ödetmeye karar veren Selim ise Yamaç karşısında zor anlar yaşar. Tansiyonun gittikçe yükseldiği sırada Baykal’ın Yamaç’ı köşeye sıkıştırmak için attığı hamle, Yamaç’ı hayatının en zorlu kararlarından biriyle karşı karşıya bırakacaktır.