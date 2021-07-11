Cudi Dağı'nda 40 yıl sonra festival düzenlendi

Şırnak'ta, Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer olarak bilinen Cudi Dağı'ndaki Sefine bölgesinde festival düzenlendi.

Vatandaşlar, terörden temizlenmesi ile huzurun tesis edildiği alana, Valilik, belediye, Şırnak Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla düzenlenen festival kapsamında 40 yıl aradan sonra gelmenin heyecanını ve sevincini yaşadı.

Vatandaşların arbane eşliğinde gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından Kuran-ı Kerim ve dualar okundu.

Festivalin açılış törenine telefonla bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün bölgede tarihi bir buluşmanın gerçekleştiğini belirterek, bunun için çok beklendiğini söyledi.

"Gelecek nesillerimize birliği, beraberliği bırakıyoruz"

Bakan Soylu, Şırnak Valisi ve Şırnaklıların bugün Sefine'de olduğuna işaret ederek, "Birlikteliğin, medeniyetin bize emanet ettiği değerin, kardeşliğin bir temsilini gerçekleştiriyorlar. Bizim için çok kıymetli. Gelecek nesillerimize şükürler olsun ki kavgayı bırakmıyoruz. Gelecek nesillerimize birliği, beraberliği bırakıyoruz. Cenab-ı Allah'ın bizde gördüğü en güzel nitelik birliktir, tevhittir. İnşallah hep birlikte bunu geleceğe taşıma konusundaki irademizi ortaya koyacağız" dedi.

"Çok sıkıntılar, zorluklar çektiniz. Fotoğrafları gördüm, Sefine'de davullar, zurnalar, hep birlikte namaz kılmak vardı. Bugün Sefine'de, Hazreti Nuh'un mekanında ve bize bırakılan büyük bir emanet ile yaptığınız iş bana göre hem eskiye sahip çıkmak hem de geleceğe büyük bir miras ve nasihat bırakmaktır. Bir arada olmanız bile yeterli" ifadelerini kullanan Soylu, festivali düzenleyen ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

"Şırnak barışın, kardeşliğin, hoşgörünün şehri olmaya devam etsin"