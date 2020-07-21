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Cübbeli Ahmet'ten Adil Öksüz itirafı!

21 Temmuz 2020 Salı - 9:51 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 9:51

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanılan Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk ekranlarına bağlanarak, hapishanedeyken firari terörist Adil Öksüz'ün kendisini ziyaret ettiğini doğruladı.


CNN Türk'te açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, Ahmet Hakan'ın "Fetullah Gülen siz cezaevindeyken size kitaplarını gönderdi mi?" sorusuna yanıt verdi.
 
Hapishanedeyken FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kendisine kitap gönderdiğini doğrulayan Cübbeli Ahmet Hoca, "Bana iki tane kitap gönderdi, Adil Öksüz'le gönderdi. Ben adamı tanımıyorum, ziyaretçi diye geldi. Zaten kitapları da hemen getirdiler teftişten evvel. Ben daha önce de açıkladım bunu. Açıklayınca savcılık adam göndermiş. Benimle konuştuğu 1 saatlik kayıt hiç yok. Adil Öksüz'ün benimle ne konuştuğunun kaydı yok. Sonra savcı çağırdı gittim 2 kere ifade verdim. Birincide Fatih Oğuz'la beraber gittik savcının karşısına. Fatih Oğuz'un FETÖ'cü olduğunu ikinci gidişimde savcı söyledi bana." ifadelerini kullandı.

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