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Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözleri olay oldu! 'Savcılar Cübbeli’yi ifadeye çağırmalı'

21 Eylül 2020 Pazartesi - 9:42 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 9:42

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün açıklamaları olay oldu. “Yurt genelinde 2 bin Selefi yanlısı derneğin silahlandığını söylemiştim. Bunlardan en az 150’sini öğrendim. Savcı davet ederse isim isim anlatacağım. Bu bir vatandaşlık görevi" dedi. Bu bilgilere nereden ulaştığı sorulan Cübbeli Hoca, "Değişik illerde arkadaşlarımız var. Bunların anlattıkları, bize dikkatli olmamız için yapılan uyarılar var" dedi.


Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün yaptığı açıklamalar olay oldu. Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cübbeli Ahmet'in sözlerini değerlendirdi, "Savcılar Cübbeli’yi ifadeye çağırmalıdır" diyen Hakan şunları dile getirdi: "Cübbeli Ahmet, bizim Tarafsız Bölge’de şöyle demişti: “Türkiye’de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi ‘Şeyhim’ diye cihat ilan edecek, öbürü ‘Mehdiyim’ diyecek. Birbirini öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım.”
 
Şimdi de Saygı Öztürk’e konuşmuş Cübbeli ve sözlerinin arkasında olduğunu söylemiş.
 
- Savcıların harekete geçmesi lazım, bir.
 
- Cübbeli’ye “Ver bakalım elindeki bilgileri” denmesi lazım, iki.
 
- Bunun burada bırakılmaması lazım, üç.

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Cübbeli Ahmet Hoca Ahmet Mahmut Ünlü savcı
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