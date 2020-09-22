Cübbeli Ahmet Hoca ifadeye çağrıldı!

Bazı derneklerin silahlandığını iddia eden ve kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Mahmut Ünlü ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bir televizyon programında "Türkiye'de 2 bin civarı selefi yanlısı derneğin silahlandığı" şeklindeki iddiası üzerine soruşturma başlattı. Savcılık, Ahmet Mahmut Ünlü'yü bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı.

Ahmet Mahmut Ünlü, "2 bin selefi derneğin silahlandığını ve ayaklandıklarını" öne sürmüştü. Ünlü'nün bu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık Ahmet Mahmut Ünlü'ye tebligat göndererek bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı.

CNN Türk’ten Ceylan Sever ise konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

Ahmet Mahmut Ünlü geçtiğimiz günlerde Türkiye’de 2000 civarında selefi yanlısı derneğin silahlandığını iddia etmiş ve savcılığın kendisini çağırması haline bu derneklerden en az 150 tanesini isim isim sayabileceğini söylemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuya ilişkin soruşturma başlattı ve Ahmet Mahmut Ünlü’yü tebligat göndererek ifadeye çağırdı.

Önümüzdeki gülerde Ahmet Mahmut Ünlü’nün ifadeye gelerek bu 150 derneğin ismini vermesi bekleniyor.