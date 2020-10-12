Cübbeli Ahmet Hoca'dan Atatürk açıklaması!

‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, önceki akşam telefonla bağlandığı bir televizyon programında, “Atatürk’ün aleyhine asla konuşulmaz, caiz değildir” dedi.

Habertürk TV’de Eren Eğilmez’in sunduğu ‘Gerçek Fikri Ne’ adlı programa, Ahmet Ünlü’nün Atatürk ile ilgili sözleri damga vurdu.

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ceza Özel Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku dersleri veren Prof Dr. Erhan Şen, tartışma programının ‘Cemaatler ve Tarikatlar’ konu başlığının konuşulduğu bölümüne telefonla bağlanan ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ya “Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti, cumhuriyet konusundaki düşünceleriniz nedir?” sorusunu yöneltti.

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